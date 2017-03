IA'er: Fisker- og fangernes forhold trænger til markant forbedring

Der skal være opsynsmænd ved bådbroerne i byerne og bygderne i Qeqqata Kommunia.

Sådan siger Nuka Ole Berthelsen fra Maniitsoq, der stiller op til kommunalvalget i Qeqqata Kommunia for Inuit Ataqatigiit, der også er formand for Grønlands Håndbold Forbund.

Flere forbedringer

Han mener, at fisker- og fangernes forhold trænger til at blive forbedret i kommunen.

- De forædlede udstyr bør skiftes ud, og salgstederne for grønlandsk mad trænger også til at blive fornyet, så de er mere tidssvarende, fremhæver han i en pressemeddelelse.

Og bådværfterne er slet ikke tidsvarende, påpeger han.

- Fiskerne og fangerne har behov for at vedligeholde deres joller, derfor er det vigtigt, at der skal være de rette udstyr, og vi skal være med til at få forbedret deres forhold, lyder det fra Nuka Ole Berthelsen.