IA'er efterlyser nyt kommunal samarbejde

- Inuit Ataqatigiit vil foretrække en reorganisering af en fælleskommunal sammenslutning, udenom Kanukoka-regi.

Det skriver medlem af overgangsudvalget i Avannaata Kommunia, Bendt B. Kristiansen (IA) i en pressemeddelelse.

Han mener, at det er nødvendigt at etablere et nyt tværkommunal samarbejde, da de kommende fem kommuner har meget fælles udfordringer.

- Lad os igangsætte den tværkommunale dialog, for at genskabe et fællesånd, fremhæver han.

IA: Kanukoka har ingen fremtid

Bendt B. Kristiansen nævner, at udfordringerne er personalemæssigt såsom også børne- og unge området, ikke mindst det økonomisk udfordringer med hensyn til harmoniseringsbehov.

Han påpeger samtidigt, at kommunernes behov for kommunernes sammenslutning, Kanukoka, er over.

- Kommunernes fælles interesse er nu ikke allervigtigste længere, nu gælder flertalsmagten for at placere de enkelte kommuner, hvilket modstrider Kanukokas målsætning. Dét blev så den dråbe, der kollapsede organisationen, siger Bendt B. Kristiansen.

Formanden for overgangsudvalget i Avannaata Kommunia, Palle Jeremiassen (S), har sat spørgsmålstegn ved medlemskabet i Kanukoka, hvilket støttes af Inuit Ataqatigiit i Avannaata Kommunia.