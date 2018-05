IA på vej i opposition

Jensine Berhelsen / Walter Turnowsky Torsdag, 03. maj 2018 - 16:10

Opdateret med flere detaljer 16.30

Kl. 16:00 i eftermiddag kom Inuit Ataqatigiits formand Sara Olsvig ud til den ventende presse og lavede IA´s statement på koalitionsforhandlingerne.

- Siumut har under vores sidste møde orienteret os, at vores forhandlinger om fiskeriet stopper, vi følte ellers, at vi der var bevægelse i spørgsmålet, hvor der var gode muligheder for at mødes, sagde Sara Olsvig stående på partigangen.

Sermitsiaq.AG kom i går i besiddelse af IAs krav til forhandlingerne. Heri indgår kravet om at udforme en fiskerilov, som IA lægger op til var et højt prioriteret krav, vi spurgte om det forhold at IA slap ud under forhandlingerne kunne have skadet dialogen, men Sara Olsvig henviser til at det må være Kielsen der svarer på spørgsmålet, hun understreger dog at IAs døre stadig er åbne og at IA er parat til at komme ind i forhandlingerne igen

- Vores dør står dog fortsat åben, siger Sara Olsvig.

Vi har forgæves forsøgt at indhente kommentar fra Siumuts formand Kim Kielsen.