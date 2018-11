IA ungdom støtter Mútes formandskandidatur

Redaktionen Onsdag, 21. november 2018 - 17:58

Múte Bourup Egede meddelte tidligere i dag, onsdag, at han har besluttet at stille op til formandsposten i Inuit Ataqatigiit. Den udmelding er Inuusuttut Ataqatigiit glade for.

Gode forventninger

- Vi er glade for og har gode forventninger til, at vor tidligere formand for Inuusuttut Ataqatigiit stiller op som formandskandidat for vores parti. Mútes evne til at styre og koordinere er kendetegnende for ham, og han har gjort et godt arbejde i Inuusuttut Ataqatigiit. Derfor støtter vi hans kandidatur til formandsposten, siger formanden for Inuusuttut Ataqatigiit Bibi Motzfeldt, ifølge en pressemeddelelse.

Inuusuttut Ataqatigiit, mener det er et stærkt signal udadtil at den nye generation vil tage et ansvar, og dertil siger formanden:

Yngre kræfter

- Det er på tide at de yngre kræfter tager et medansvar. Múte viser ved sin kandidatur, den styrke og signal som vi unge har brug for. Dette er også i overensstemmelse med, Inuusuttut Ataqatigits grundprincipper nemlig at de unge som enkeltpersoner og som samfund tager et ansvar.

Inuusuttut Ataqatigiit har i dag to repræsentanter i Inuit Ataqatigiits hovedbestyrelse, og derfor er de ikke i tvivl om, at de vil have indflydelse under den kommende kongres, hvor der skal være formandsvalg.