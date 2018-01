IA udpeger nyt medlem til Forfatningskommissionen

Partiformand Sara Olsvig har i de seneste dage været til en lang række møder i København.

Baggrunden

Det er baggrunden for, at IA først i morgen kan samle hele gruppen af Inatsisartut-medlemmer for at udpege Ane Hansens afløser.

- Vor gruppe af Inatsisartut-medlemmer mødes i morgen klokken 11.00 for at tage stilling til, hvem der skal repræsentere IA i Forfatningskommissionen, oplyser Sara Olsvig til Sermitsiaq.AG.

- Jeg ser frem til at få udpeget et kompetent medlem, der kan bidrage til arbejdet i kommissionen, siger Sara Olsvig.

Arbejdet i Forfatningskommissionen har ligget stille siden slutningen af november, fordi der opstod tvivl om, hvem der var medlem, da Mala Høy Kúko pludselig gik fra Atassut til Siumut, og der blev stillet krav om, at Ane Hansen ikke kunne fortsætte.

