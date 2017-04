IA: Udmelding om dobbeltmandater ikke rettet mod Martha Lund Olsen

IA-formand Sara Olsvig er stærkt utilfreds med den tolkning af partiets beslutning om dobbeltmandater, som fremgår af en artikel her på Sermitsiaq.AG.

I en pressemeddelelse tager hun afstand fra artiklen 'Martha Lund Olsen parat til at droppe Inatsisartut'.

- Sermitsiaq.AG vrøvler når de skriver, at Inuit Ataqatigiits krav om borgmestres fulde fokus på borgerne omhandler et andet partis kandidater, skriver Sara Olsvig (IA).

Borgmesterkandidater i alle kommuner

Tidligere på ugen meldte IA ud, at ingen af partiets borgmestre må have dobbeltmandater. I ovennævnte artikel blev den melding blandt andet tolket på denne måde:

'Der er ingen tvivl om, at udmeldingen beror på det spændende valg i hovedstadskommunen, hvor Martha Lund Olsen fra Siumut er opstillet.'

Men det er altså det, som Sara Olsvig mener er noget vrøvl.

- Der er fire andre valg uden for Kommuneqarfik Sermersooq på tirsdag, hvor Inuit Ataqatigiit også har fuldt borgmesteregnede kandidater. Det vil vi gerne minde Sermitsiaq.AG om, begrunder hun udmeldingen om, at det ikke er rettet specfikt mod hovedstadskommunen.

- Inuit Ataqatigiit har grundigt drøftet spørgsmålet om borgmestres forvaltning af deres hverv. Der har i de seneste valgperioder været kommuner, hvor borgere har savnet at møde borgmesteren og hvor borgmestrene ikke har rejst særligt meget uden for kommunernes hovedbyer. Der har været borgmestre som har siddet med bi-erhverv og ikke beskæftiget sig 100 % med serviceringen af borgerne, skriver hun videre.

Kritik af Siumut-borgmestre i nord og syd

I den forbindelse retter hun skytset mod den afgående borgmester Ole Dorph (S), der jo er medlem af Inatsisartut samt borgmester Jørgen Wæver Johansen (S).

- Vi mener for eksempel ikke, at det i tilstrækkelig grad er lykkedes den nuværende borgmester i Qaasuitsup Kommunia at samle kommunen og være synlig i alle byer. Det samme gælder Kommune Kujalleq, hvor der har været en borgmester, som på trods af store forvaltningsmæssige udfordringer, særligt på socialområdet, har brugt sin borgmestertid på private erhvervsaktiviteter. skriver Sara Olsvig (IA) videre.

- Inuit Ataqatigiit har fuldt borgmesteregnede kandidater i alle kommuner. For alle Inuit Ataqatigiits borgmestre gælder, at de kommer til at fokusere fuldt ud på borgmesterhvervet, også uden for Kommuneqarfik Sermersooq, slutter hun pressemeddelelsen

Det vil kræve, at Inuit Ataqagiit går massivt frem og/eller Siumut går kraftigt tilbage, hvis det skal lykkedes IA at fravriste Siumut borgmesterposten i en de øvrige fire kommuner.

Selv i den sydlige af Qaasuitsup Kommunia med IA-højborgen Aasiaat blev Siumut klart størst ved valget i 2013.