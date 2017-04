IA: Udelukkende modersmål i de små klasser

Sprogdebatten vil med statsgaranti igen bryde ud i lys lue, når de 31 medlemmer – efter en lang vinter- pause – atter sætter sig til rette i Inatsisartutsalen i Nuuk for at tage hul på dette års forårssamling.

IA ́s Peter Olsen er en af de politikere, der sætter emnet på dagsordenen.

Her vil IA ́eren søge tilslutning til, at Naalakkersuisut iværksætter en undersøgelse, som skal belyse fordele og ulemper ved kun at tilbyde undervisning på modersmålet for yngste-trinnet. Han henviser til forskning i undervisningen i fremmedsprog.

- Hvis vi skal følge forskningsresultaterne, skal vi køre det på den her måde: Elever med grønlandsk som modersmål skal undervises på grønlandsk i de første år, og elever med dansk som modersmål skal undervises på dansk i de første år. Det vil betyde, at grønlandsk- og danskundervisning hver for sig styrkes. Ingen kommer til at tabe, alle vinder, mener Peter Olsen (IA).

Nivi Olsen (D) vil til gengæld have indført engelsk allerede fra første klasse.

Og Mimi Karlsen (IA) forslår, at engelsk og dansk bliver sidestillet på mellemtrinnet.

