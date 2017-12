IA vil styrke kampen mod korruption

Næste år i oktober skal udviklingsminister i Danmark, Ulla Tørnæs (V), være vært for verdens største anti-korruptionskonference der afholdes i København.

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) skal i den kommende uge mødes med Udviklingsministeren for at diskutere grønlandsk deltagelse ved konferencen.

- Transparency International Greenland er et fuldgyldigt medlem af Transparency International og derfor vil jeg arbejde for at Transparency Greenland og andre relevante parter, f.eks. kommuner, Selvstyret eller andre, som også har interesse i at fremme gennemsigtighed og anti-korruption i Grønland, siger Aaja Chemnitz Larsen i en pressemeddelelse.

Hendes holdning er, at Grønland kan lære noget af de andre lande ved konferencen.

- Men vi har også har gjort os nogle gode erfaringer om gennemsigtighed, bedre borgerinddragelse og bekæmpelse af korruption, som andre lande kan få god gavn af, fremhæver hun.

Transparency International er en verdensomspændende organisation med afdelinger i over 100 lande, og organisationen har til hensigt at skabe gennemsigtighed og modvirke korruption.

Transparency Greenland blev oprettet i 2011 og arbejder i samme ånd på, at modvirke korruption i det grønlandske samfund.

- Korruption i et samfund hæmmer et samfunds udvikling, og det er vigtigt at vi i Grønland er opmærksom på faren for korruption. Korruption findes indenfor flere brancher, f.eks. byggebranchen, råstofbranchen og fiskeribranchen. Det er vigtigt for Grønlands troværdighed, investeringsfremme og samhandel med andre lande, at vi kommer korruption til livs og fremmer gennemsigtighed, forklarer Aaja Chemnitz Larsen.

Grønland er endnu ikke fuldt omfattet af Transparencys antikorruptionstiltag, såsom Transparency Internationals Corruption Perceptions, hvor lande rangeres ud fra forskellige korruptionsparametre. Transparency Greenland gennemførte dog i 2016 en undersøgelse – en såkaldt Global Corruption Barometer, hvor en række udfordringer blev påpeget.