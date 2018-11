IA siger hverken ja eller nej

Walter Turnowsky Tirsdag, 13. november 2018 - 06:44

Mens Inuit Ataqatigiit i Nuuk sammen med tre andre partier har indkaldt til demonstration til fordel for lufthavnspakken, er støtten fra moderpartiet noget mere lunken. Så lunken, at partiet hverken har stemt for eller imod pakken i Inatstsartuts finans- og skatte udvalg.

Det er især ejeraftalen med Danmark om aktionærrettigheder i Kalaallit Airports, som IA ikke bryder sig.

- Trods det meget hemmeligholdte arbejde har vi nu fået vore bange anelser bekræftet. Man har med lufthavnene, som madding nærmest solgt al magt til staten, skriver Múte Bourup Egede i en pressemeddelelse.

- Inuit Ataqatigiit støtter i bund og grund lufthavnsbyggerierne, men kan ikke acceptere det dårlige forhandlingsresultat, som koalitionen og deres støtteparti er nået frem til. Den store magt man har givet staten, er rent ud sagt en dårlig handel.

LÆS OGSÅ: Lufthavnspakken er på plads

I finansudvalget uddyber partiet sit synspunkt.

- Vi har hilst den danske stats investering velkommen og ønskede at deltage. Vores primære ønske er, at den danske investering ikke skal resultere i begrænsninger for det grønlandske samfunds virksomhed samt for selvstyre i Grønland.

- Undervejs i sagen har vi erfaret, at vores ønske ikke kan opnås, idet det danske medejerskab i Kalaallit Airport US på mange måder kan sætte begrænsninger for de grønlandske ønsker og mål for driften af virksomheden. Sagt på en anden måde; ved at give danskerne vetoret giver vi dem mulighed for at begrænse vores mål, hvilket er stik imod den grønlandske selvstændighed og selvstyreloven. Vi kan end ikke bruge vores investering som garanti/pant, da dette tilkommer vores fælle i rigsfmælesskabet.

LÆS OGSÅ: Kalaallit Airports: Omfattende veto til Danmark

- Således er vi fremkommet med vores mindretalsudtalelse, da forslaget, som vi grundlæggende ønsker fremmet, er en rodet affære. Mange personer i landet ved ikke, hvor alvorlige konsekvenserne og følgerne vil være ved ibrugtagning af lufthavnene. På grund den mangelfulde oplysning. Da langt den storste del af sagen er bliver betragtet som fortrolig og ikke bliver oplyst. Og da oplysninger der tilkommer udvalget bliver fremlagt i fortrolighed i udvalget.