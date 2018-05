IA om den nye koalition: Vi håber, at de interne stridigheder i Siumut nu er ophørt

Kathrine Kruse Fredag, 04. maj 2018 - 15:47

Både Inuit Ataqatigiit, Demokraterne og Samarbejdspartiet er klar til at stå i oppositionen de næste fire år, efter at Siumut, Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai fredag indgik koalitionsaftale.

Inuit Ataqatigiit, der nu bliver det største oppositionsparti med otte mandater, håber at interne stridigheder hos partiet Siumut nu må være overstået, og at arbejdet for landet nu vil komme i første række.

- Siumuts interne stridigheder har kostet mange kræfter i det politiske arbejde. Og stridighederne har også påvirket partiets samarbejde med andre partier, da Siumut har udskiftet medlemmer af Naalakkersuisut, siger Sara Olsvig og fortsætter:

- Derfor håber vi nu på, at partierne nu vil fokusere på arbejdet i stedet for de interne stridigheder i partierne.

Og Inuit Ataqatigiit er klar til at stå i koalition de næste fire år.

- Vi har som parti, der har eksisteret i over 40 år, erfaringer med at være i koalition eller i opposition, hvor vi i hvert tilfælde høster resultater, siger Sara Olsvig.

De andre partier står også klar til at stå i opposition

Samarbejdspartiet er glade for, at koalitionsaftalen nu er kommet på plads. Og det har været spændende proces for det nystiftede parti at deltage i koalitionsforhandlingerne, men partiet har ikke kunnet se sig selv i den koalition, der var lagt op til.

- Specielt fiskeripolitikken. De fleste af de partier, som nu sidder i koalition vil jo meget gerne ændre på kvotesystemet med meget kort varsel. Og det har vi hele tiden været imod, siger Michael Rosing og han fortsætter:

- Men den retorik, som er omkring selvstændigheden og den retorik, der er omkring sproget, kunne vi ikke rigtig se os selv som en del af.

Demokraterne tager den nye koalitionsaftale til efterretning.

- Men vi er klar til at stå i opposition. Og som vi tidligere har sagt, så vil der være områder, hvor vi kan samarbejde, mens der også vil være områder, hvor vi vil være uenige, siger Randi Vestergaard Evaldsen.