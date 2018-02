IA Nuuk inviterer til debat om ny fiskerilov

(Opdateret klokken 12.37 med korrektion af stedet, red.)

Grønlands Erhverv, KNAPK og Royal Greenland vil hver for sig komme med et oplæg om ny fiskerilov, set fra deres organisationer, når Nuummi Inuit Ataqatigiit slår dørene op til et debatmøde i Atuarfik Samuel Kleinschmidts Aula i Nuuk lørdag klokken 15.00.

Det meddeleler formanden for Nuummi Inuit Ataqatigiits formand, Nikoline Ziemer.

- Hvad handler den nye fiskerilov om? Handler den om at omfordele de kvoter, der er i fiskeriet i dag? Handler det om at flytte kvoter fra udenskærs til indenskærsfiskeriet?, spørger Nikoline Ziemer.

Sermitsiaq.AG har tidligere skrevet, at udspillet til ny fiskerilov, vil gøre op med de livsvarige kvoter, som kan blive en dyr affære for de store aktører i branchen:

- Fiskeriloven vil koste samfundet 180 mio. kroner ifølge høringssvar fra Finansdepartementet og siden 130 mio. kroner årligt ved mindre indtægter fra det 100% Selvstyreejede selskab Royal Greenland A/S – i hvert fald hvis man skal tro Copenhagen Economics rapport fra juni 2017, siger Nikoline Ziemer.

Læs også: Naalakkersuisut gør klar til retssager om fiskerilov

Læs også: Ny fiskerilov kan ende i erstatningssager på et milliardbeløb

- Er der andre grunde til modviljen mod en ny fiskerilov?

Polar Seafood har tidligere udmeldt, at den nye fiskerilov - hvis den bliver vedtaget - vil kunne udløse erstatningskrav på et større milliardbeløb.

- Hvorfor er disse interessenter imod fiskerilovens nuværende udformning? Royal Greenland og Polar Seafood vil skulle frasælge mellem 4 - 17% point og 7 - 18% point af kvoten – ifølge Copenhagen Economisc – så der er disse åbenlyse grunde til deres modstand. Men er der andre grunde, spørger Nikoline Ziemer, og fortsætter:

- Hvis man trækker sig lidt ud af sølet i debatten om fiskeriet, så menes det, at der er en fordeling af ressourcerne, som i øjeblikket ikke giver mulighed for flere aktører at træde ind i det marked. Og det er blandt andet det forhold, som politikerne vil ændre på, sådan som jeg forstår det, siger Nikoline Ziemer.

Debatmødet i Atuarfik Samuel Kleinschmidts Aula vil vare fra klokken 15 til 17.

Læs også: Kruse: Responsum er fortrolig

Læs også: Kruse fortsætter hemmelighedskræmmeri

Læs også: IA: - Konsekvenserne af fiskerilov skal på bordet