IA og Naleraq stadig i spil

Redaktionen Torsdag, 03. maj 2018 - 08:34

Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq ventede torsdag morgen blot på indkaldelse til ny forhandlingsrunde med Siumut. Men begge partier vil ikke løfte sløret for hvilke politiske emner, der er blevet diskuteret under forhandlingsrunden onsdag eftermiddag.

Partii Naleraq vil nødigt ende som oppositionsparti ligesom Demokraterne. Partii Naleraq går efter størst mulig indflydelse.

- Vi er et lille parti og kan få størst mulig indflydelse ved at blive en del af en ny koalition. Nu venter vi kun på at blive indkaldt til nye møder med Siumut, siger formand for Partii Naleraq Hans Enoksen til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Demokraterne vælger oppositionsbænken

Ny forhandlingsrunde

Inuit Ataqatigiit, der har otte mandater, venter også på at blive indkaldt til ny forhandlingsrunde.

- Jeg kan ikke sige mere end at vi kun venter på ny indkaldelse fra Siumut, siger formand for Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig til Sermitsiaq.AG.

- Hvor tæt er I på hinanden efter mødet med Siumut onsdag?

- Jeg kan ikke sige mere end at vi kun venter på at blive indkaldt til ny forhandlingsrunde, siger Sara Olsvig.

Hans Enoksen vil heller ikke hvor tæt de ligger på Siumut efter onsdagens forhandlingsrunde.

- Vi ved at Siumut holder møder med andre partier, men vi hører ikke noget om indholdet i deres møder. Så det er svært at sige noget om hvor tæt vi ligger på hinanden, siger Hans Enoksen.