IA: Millionærer skal betale mere

Inuit Ataqatigiit vil have indført topskat i Grønland.

I hvert fald hvis det står til den arbejdsgruppe, som på partiets landsmøde i Ilulissat i weekenden fremlagde et oplæg til en fremtidig skattepolitik.

Af det fremgår, at den voksende ulighed i landet delvist kan bekæmpes ved, at de brede skuldre bærer en større byrde: Altså at de rige beskattes hårdere. Og at midler dermed flyder fra de rige til de fattige.

- Dét, vores skattegruppe fremlagde på mødet, kan bedst forklares som en topskat, bekræfter partiets formand, Sara Olsvig.

- Og hvem skal den ramme?

- Indkomster på over en million kroner. For os er det et hovedmål at mindske uligheden, svarer Sara Olsvig.

