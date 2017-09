IA-manøvre dækker over andet

IA’s suppleant til landstingssalen er Jens Vetterlain fra Qasigiannguit, og han har siden valget den 28. november 2014 skiftet fra partiet IA til Siumut.

Må sluge kamel

For at undgå at give Siumut et ekstra mandat har partiet måtte sluge dobbeltmandat-kamelen og lade Aaja Chemnitz Larsen ophæve sin orlov og indtræde i Inatsisartut.

Politisk ville det måske ikke have haft den store betydning, om Jens Vetterlain overtog Ane Hansens stol i Inatsisartut, når partierne nu sidder i koalition. Men økonomisk betyder det en del, fordi partierne støttes efter antallet af siddende medlemmer i Inatsisartut.

Valgt til overgangsudvalg

Jens Vetterlain blev i april valgt til overgangsudvalget i den nye Kommune Qeqertalik på Siumuts liste.

