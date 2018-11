IA kræver nationalt kompromis om lufthavne

Walter Turnowsky Torsdag, 01. november 2018 - 12:20

Fungerende IA-formand, Aqqaluaq B. Egede efterlyser en vilje til forhandlinger om lufthavnspakken hos Naalakkersuisut og støttepartiet Demokratiit. Det sagde han under sin ordførertale i Inatsisartut.

- Vi er ærgerlige over, at hverken andre partier eller Naalakkersuisut har indbudt til egentlige forhandlinger om lufthavnene. Vi mener udvalgsarbejdet har været præget af mangel på oplysninger og i øvrigt ikke har haft en karakter af forhandlinger, sagde han.

Byg i etapper

Aqqaluaq B. Egede mener, at så stor beslutning som lufthavnspakken bør baseres på et bredt nationalt kompromis. Indholdet af det kompromis har han også et forslag til.

- Derfor fremlagde vi et konstruktivt lufthavnsudspil, som vi på baggrund af den offentlige debat og vores partis drøftelser mener, ville være et godt nationalt kompromis. Det grundlæggende i vores udspil er, at lufthavnsanlæggelserne sker i forlængelse af hinanden således at landets økonomi og arbejdsmarkedet ikke overophedes.

Inuit Ataqatigiit mener, at det burde være muligt at nå et kompromis - især hvis alle oplysninger kommer på bordet.

- Det er vores opfattelse, at vi ellers ikke er langt fra hinanden, henset til, at der fortsat mangler informationer om dels Qaqortoqs regularitet og amerikanernes interesse i enten Kangerlussuaq eller andre lufthavne.

Kræver offentlig debat om USA’s interesser

Og især når det gælder de amerikanske interesser, kræver partiet, at der sker en afklaring.

- Vi har krævet en række samråd, senest om den mulige amerikanske milliardinvestering i Ilulissat lufthavn til en 2800 meter bane. Et flertal i udvalget ønskede ikke at afholde dette samråd.

- Vi mener befolkningen har krav på en bred inddragelse i spørgsmålet om, hvorvidt civile lufthavne i grønlandske byer skal indlemmes i et dual-use militært system. Vores holdning er klart, vi ønsker ikke at Grønland lægger land til en militær oprustning i Arktis.

- Det er vores klare mening, at eventuelle amerikanske investeringer skal følges af et klart krav om genforhandling af forsvarsaftalekomplekset, som særligt hvis amerikanerne deltager i lufthavnsudvidelserne er forældet.

Derudover mener Aqqaluaq B. Egede (IA), at lufthavnspakken kun i mindre omfang giver svar på fremtidens udfordringer. Blandt andet efterlyser han, at også den regionale trafikstruktur bliver indarbejdet i en sammenhængende plan.

- Vi vil gøre det klart, at lufthavne i sig selv ikke kommer til at skabe udvikling eller føre os mod selvstændighed, sagde han videre.

- Det vil til gengæld det store arbejde der følger med lufthavnsudvidelser i form af lokalt engagement i direkte og afledte erhverv i sammenhæng med lufthavnene, hvis man lykkedes med det. Her mener vi der mangler en klar plan for at skabe dette lokale engagement og denne lokale udvikling, også i andre byer end Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.