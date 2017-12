IA kræver genovervejelse af høje kvoter

De høje kvoter på hellefisk i Diskobugten giver bekymrede rynker i panden på IAs politiske ordfører Bendt B. Kristiansen.

Sidste fredag vedtog Naalakkersuisut kvoterne for næste år. For hellefisk i Diskobugten ligger kvoten 50% højere end den biologiske anbefaling.

Undgå fejltagelser

Bendt B. Kristiansen (IA) opfordrer Naalakkersuisut til at tænke sig om en ekstra gang.

- Inuit Ataqatigiit kræver hermed en grundig genovervejelse af kvoterne, idet det er af yderst vigtighed at man ikke har begået fejltagelse i forbindelse med fastsættelse af disse, skriver han i en pressemeddelelse.

Kvoten for Diskobugten er sat til 9.200 tons, mens biologerne anbefaler 6.400 tons.

Dette år har især hellefiskeriet i Diskobugten været præget af svigtende fangster. Igennem flere år er størrelsen af de fangede fisk blevet støt mindre.

- Efter biologernes indsamlede viden og ud fra størrelsen af den fisk der bliver fanget indtil nu, efter den fangst der indtil nu realiseres og ikke mindst ud fra fiskernes erfaringer og udmeldinger, viser de faktiske forhold at vi skal udvise den yderste forsigtighed i forbindelse med fastsættelse af kvoter, skriver Bendt B. Kristiansen.

Frygter for eksporten

Trods det hårde pres på hellefisk i det kystnære fiskeri, er bestanden ikke som sådan truet, da nye hellefisk indvandrer fra de udenskærs områder. Men fiskene bliver stadig mindre, og det rammer fiskerne på pengepungen.

- Ved fastsættelse af så høje kvoter, er vi bekymrede for, at nedgangen af hellefiskebestanden, som er vores vigtigste eksportprodukt af fisk med hvidt kød og som vi sætter vor lid til samfundsøkonomisk, vil være i fare for at blive udryddet og som følge der af vil have katastrofal konsekvens for vort land.

Kvotefrie zoner

Bendt B. Kristiansen (IA) kræver, at der som minimum bliver lukket for de kvotefrie zoner i Diskobugten og i Nuuk Fjorden. De kvotefrie zoner i Diskobugten blev indført i 2014 efter et forslag fra nuværende naalakkersuisoq for fisker og fangst, Karl-Kristian Kruse (S).

- Inuit Ataqatigiit kræver, at såfremt de fastsatte kvoter fastholdes, så skal man mindst lukke for kvotefrie områder og indføre kvoteret fiskeri i disse områder.

Bendt B. Kristiansen (IA) mener, at det naalakkersuisut, som hans eget parti som bekendt er en del af, er i færd med at gentage gamle fejl.

- Hvis vi kigger tilbage i tiden, er der klare erfaringer med, stor nedgang af bestande og vi skal lære af disse uheldige erfaringer.