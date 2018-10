IA vil kræve mere tid til finansloven

Walter Turnowsky Torsdag, 04. oktober 2018 - 13:19

Inuit Ataqatigiit foreslår, at Inatsisartut og især finans- og skatteudvalget får mere tid til at behandle finansloven.

Det sagde partiets ordfører, Aqqaluaq B. Egede under dagens debat om finansloven. Normalt skal finansloven være vedtaget senest 15. november. Det fremgår af loven om Inatsisartut og Naalakkersuisut. Men nu vil IA have den dato flyttet ved hjælp af særlov. Aqqaluaq B. Egede mener nemlig, at finans- og skatteudvalget ikke længere har tid til at behandle finansloven på forsvarlig vis efter skiftende versioner er blevet fremlagt.

LÆS OGSÅ: Kaos: Naalakkersuisut skrotter finanslovsforslag efter fire dage

- Vi mener derfor at vi ikke kan komme udenom udarbejdelse af en særlov som sikrer Inatsisartuts Finanslovsudvalg den fornødne arbejdsro for at kunne udarbejde en omhyggelig betænkning til finanslovsforslaget, sagde han i sit indlæg.

Oprindeligt blev forslaget til finansloven fremlagt mandag 20. august af daværende naalakkersuisoq for finanser, Pele Broberg (PN). Blot fire dage senere blev en ændret udgave indleveret kort før fristens udløb med en tekstanmærkning om finansieringen af lufthavne. Dette skete efter et seminar, hvor finansudvalget netop havde gennemgået forslaget.

LÆS OGSÅ: Olsvig rystet over finanslovs-forløb

- Vi er alle bekendt med, at processen omkring tilblivelsen af finanslovsforlaget for 2019 ikke har været den kønneste siden fremlæggelsen fra det forrige Naalakkersuisut, sagde Aqqaluaq B. Egede (IA).

- Grundet dertil skal findes i, at Naalakkersuisut fremsendte store ændringer til det tidligere fremsendte efter finansudvalget har afsluttet sit seminar om netop finanslovsforslaget. Det har medført store forstyrrelser i finansudvalgets arbejde og har været direkte medvirkende til at store arbejdspres for udvalget og ikke mindst for de beslutninger, som har måttet blive udsat som følge af det.

LÆS OGSÅ: Pele Broberg afviser kaos om finansloven

Nu har Pele Brobergs efterfølger Vittus Qujaukitsoq (NQ) bebudet yderligere ændringer til forslaget.

- Det nuværende Naalakkersuisut samt dets støtteparti skal snarest muligt fremkomme med deres forslag til finanslov, det har vi som valgte samt landet behov for, sagde Aqqaluaq B. Egede (IA).

Men uanset hvad, så mener han at en forsvarlig behandling inden 15. november ikke længere er en mulighed.

- Finansudvalgets mulighed for at realitetsbehandle finanslovsforslaget er ikke tilstede.

Og det er på den baggrund han kræver vedtagelsen af en særlov, der kan give mere tid.