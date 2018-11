IA er klar med dato til formandsvalg

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 07. november 2018 - 11:26

Lørdag den 1. december vil Grønlands næststørste parti, IA, vælge ny formand på en ekstraordinær kongres, der skal afvikles i forsamlingshuset i Nuuk.

Partiet har i anledning af Sara Olsvigs afgang besluttet at skubbe dets 40 års jubilæum fra den 23. og 24. november til afholdelse i forlængelse af den dag, hvor IA-delegerede fra hele landet alligevel er i hovedstaden for at vælge ny formand.

Stort kaffemik

Den ekstrordinære kongres og valg af formand vil finde sted fra lørdag morgen og frem til først på eftermiddagen. Derefter vil partiet invitere byens borgere til kaffemik for så senere på aftenen at slutte dagen af med en middag, hvor der vil være musikalsk underholdning for de inviterede.

Det er også meningen, at de lokale partiafdelinger rundt om i landet gennemfører kaffemik for borgerne i anledning af 40 års jubilæet.

Over 50 delegerede

Múte B. Egede oplyser til Sermitsiaq.AG, at de praktiske brikker er ved at falde på plads om arrangementet, og nu skal partiledelsen i gang med at finde ud af den praktiske procedure i forbindelse med selve formandsvalget.

- Der vil være over 50 delegerede, som deltager på den ekstraordinære kongres, oplyser næstformanden i Inuit Ataqatigiit.