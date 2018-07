IA til Kim: Bland dig udenom Inatsisartuts arbejde

Walter Turnowsky Torsdag, 05. juli 2018 - 11:16

Naalakkersuisut skal blande sig helt udenom, hvor hurtigt Inatsisartut arbejder. Det mener, IA's gruppeformand Múte Bourup Egede.

Senest er det Kim Kielsens (S) udmelding om en mulig sommersamling i Sermitsiaq 22. juni, der er faldet Múte Bourup Egede for brystet.

- Det er fuldstændigt uacceptabelt at Naalakkersuisut koalitionen indtil flere gange har udtrykt, hvordan og hvorledes Inatsisartut bør udføre sit arbejde. Naalakkersuit skal respektere, at det foreliggende lovforslag som Nalaakkersuisut har udarbejdet, bliver udredt med fornødne tempo og grundighed, sådan som flertallet af Inatsisartut ønsker, siger han.

Allerede i slutningen af maj langede IA ud efter naalakkersuisoq for infrastruktur, Simon Simonsen (S), der opfodrede Kalaallit Airports til at køre videre med udbudsrunden for lufthavnene.

I Sermitsiaq henviser Kim Kielsen (S) til, at lufthavnsplanerne har været kendt stof siden 2015.

- Jeg håber derfor på, at både Inatsisartut og ikke mindst Finans-­ og Skatteudvalget vil beholde arbejdstøjet på og behandle anlægsloven ud fra disse hensyn. Det er jo de samme partier, der i sin tid i 2015 har vedta­get projektet. Det er tilsvarende de samme partier, der igennem finansloven har givet Naalakkersuisut det nødvendige mandat til at fuldføre arbejdet, og det håber jeg, at partierne vil huske på. Med al respekt for finansudvalgets arbejde og den tid, udvalget har behov for, skal jeg ikke lægge skjul på, at jeg gerne ser, at arbejdet med punktet kan blive færdigt så hurtigt som muligt, også hvis det betyder, at Inatsisartut må indkaldes til en ekstraordinær samling hen over sommeren, lød udmeldingen i Sermitsiaq.

Enoksen bør give en påtale

Den udtalelse bør give en påtale fra formanden for Inatsisartut, mener Múte Bourup Egede (IA).

- Med herværende udtalelse beder vi Inatsisartutformanden om at rette henvendelse til Naalakkersuisut med det klare budskab om, at man snarest muligt skal stoppe med at udøve pres og respektere Inatsisartutarbejdet. Det er nemlig ødelæggende for den gensidige respekt når man er vidne til Naalakkersuisut via pressen - uden respekt for magtfordelingsprincippet - forsøger at belære Inatsisartut hvordan arbejdet udføres bedst, siger han.

Han fastslår, at Inuit Ataqatigiit ikke ønsker at forhale endsige forhindre lufthavnsprojektet.

- Men når vi vil bruge flere milliarder af samfundets penge, så kræver det, at vi behandler sagen med den nødvendige omhu, siger han til Sermitsiaq.AG.

