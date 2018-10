IA til Kim Kielsen: Forklar om mistanke om misbrug af benzinkort

Walter Turnowsky Tirsdag, 09. oktober 2018 - 10:56

Opdateret klokken 11.03

Er der et nuværende eller tidligere medlem af Naalakkersuisut, der har misbrugt sit ministerkort til at købe benzin til sin private jolle? Det spørgsmål rejste Samarbejdspartiets, Tillie Martinussen i et §37-spørgsmål mandag i sidste uge.

Nu vil Inuit Ataqatigiit have klarhed om sagen.

- Vi er opmærksomme på de i § 37 spørgsmål og pressen fremlagte mistanker om misbrug af midler i ministerembede. Vi vil fra Inuit Ataqatigiit klart sige, at vi ikke accepterer misbrug af landskassens midler, sagde Sara Olsvig i sin ordførertale under dagens debat om landskassens regnskab.

LÆS OGSÅ: Tillie: Har nogen misbrugt sit benzinkort?

Hun mener, at revisionsudvalget skal kulegrave sagen.

- Derfor kræver vi en grundig gennemgang af den påståede sag og at revisionsudvalget, straks informerer Inatsisartut hvis der er en sag.

Hendes partikollega Aqqaluaq B. Egede fulgte op på sagen i et spørgsmål til Demokraternes ordfører Malene V. Rasmussen. Han ville høre, hvorvidt Demokraterne bakker op om, at det bliver afdækket, hvorvidt, der er hold i mistanken.

Malene V. Rasmussen (D) svarede ikke direkte, men henviste til at revisionsudvalgets medlemmer må spørge ind til sagen.

Partiformand Niels Thomsen understregede efterfølgende, at partiet naturligvis mener, at der skal slåes hårdt ned, hvis der er tale om misbrug af offentlig midler. Men samtidigt fastslog han, at revisionsudvalget skal afklare, hvad der er op og ned, inden man drager konklusioner.

LÆS OGSÅ: IA: Kim skal forklare sag om eventuelt misbrug af benzinkort

Naalakkersuisut har 10 arbejdsdage til at besvare spørgsmålet fra Tillie Martinussen, det vil sige senest i løbet af denne uge. Men IA mener, at Kim Kielsen (S) må forklare, om der er en sag.

- Formanden for Naalakkersuisut må også forklare offentligheden, hvad der er tale om, og om der er en sag.