IA: Ingen aflønning eller embedsbolig

Der skal hverken bruges penge på et vederlag til medlemmerne af forfatningskommissionen eller på en tjenestebolig til formanden. Det er IAs officielle standpunkt fastslår partiets ordfører Bendt B. Kristiansen.

- Vi forholder os udelukkende til det der står i kommissoriet, siger han til Sermitsiaq.AG

Støtter udelukkende styrkelse af sekretariat

Og der står der klart og tydeligt, at medlemmerne af forfatningskommisionen ikke får et vederlag for deres arbejde. Der er ikke omtalt noget om en tjenestebolig til formanden.

I forbindelse med finansloven for 2018 blev der afsat 500.000 kroner ekstra til kommissionen. De penge kan ifølge Naalakkersuisut bruges til en styrkelse af sekretariatet, en embedsbolig til formanden eller et vederlag til medlemmerne.

Men står det til IA, så er det kun det ene af de tre punkter, som partiet vil være med til.

- Som vi også sagde under finanslovsforhandlingerne, så går vi ind for en en styrkelse af sekretariatet, siger Bendt B. Kristiansen (IA).

Skal være medlem af Inatsisartut

Han kan derfor heller ikke gå ind for, at Vivian Motzfeldt udtræder af Inatsisartut for fuldt ud at hellige sig arbejdet i kommissionen som arbejdende formand. Kommissoriet fastslår nemlig, at udelukkende medlemmer af Inatsiasartut kan udpeges til kommissionen.

Som udgangspunkt skal et medlem udtræde af kommissionen, hvis det ikke længere er medlem af Inatsisartut.

- Som sagt forholder vi os til kommissoriet, og hvis det skal ændres, så kræver det et flertal i Inatsisartut, siger den politiske ordfører.

Han gør samtidig opmærksom på, at IA oprindeligt argumenterede for, at også personer udenfor Inatsisartut skal kunne udpeges til kommissionen.

- Hvis man går igang med at ændre kommissoriet, så har vi naturligvis stadigvæk vores holdning.

Partiets holdning

Det er Ane Hansen og Mimi Karlsen, der sidder forfatningskommissionen på vegne af Inuit Ataqatigiit.

- Er Ane Hansen og Mimi Karlsen enig i din udmelding?

- Det går jeg ud fra.

- Men jeg skal forstå det sådan, at dette er IAs officielle holdning?

- Ja, det er rigtigt.

