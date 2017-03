IA vil ikke afskrive Siumut

I weekenden afviste demokraternes Randi Vestergaard Evaldsen mulighederne for et kommende kommunalt samarbejde med Siumut i Kommuneqarfik Sermersooq. Samtidig rakte hun på vegne af demokraterne hånden ud mod IA.

Men hos IA er man ikke indstillet på at give håndslag på noget før valget den 4. april.

Det fastslog kommunalbestyrelsesmedlem for Inuit Ataqatigiit Malene Lynge, da hun i aftes blev interviewet af Nuuk TV.

- Vi er jo ikke kede af at de (demokraterne red.) kommer med sådan en udmelding. Indtil videre har vores samarbejde jo fungeret fint i den her valgperiode, så vi er bestemt ikke kede af, at de går ud og siger, som de gør, men det vil afhænge af, hvordan valget afgøres den fjerde april, sagde Malene Lynge i nyhedsudseendelsen.

Nej tak til fast aftale

Herefter spurgte intervieweren, om IA ”ikke vil låse jer fast på et samarbejde med demokraterne”.

- Nej, lød svaret prompte fra Malene Lynge, men omvendt vil jeg sige, vi er da glade for, at de kommer med den udmelding.

Zig-zag hos Siumut

Demokraternes Randi Vestergaard Evaldsen har betegnet kursen i Siumut som "kaos, intern uro og politisk zig zag kurs" med henvisning til blandt andet de modstridende udmeldinger om hovedstadsstrategien.

Partiet valgte derfor helt at afskive et politisk parløb med Siumut efter valget og går til valg på et samarbejde med Inuit Ataqatigiit.