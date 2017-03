IA i Qaasuitsoq: Tilpas arbejdstyrken til råstofindustrien

- Arbejdsmarkedet skal være grundlaget for den videre økonomiske udvikling.

Det siger Inuit Ataqatigiits Bendt B. Kristiansen, der stiller op til kommunalvalget i Qaasuitsup Kommunia.

Han påpeger, at fiskeriet ellers har sat skub i kommunens udvikling.

- Men det har ikke haft en nævneværdig indflydelse hos lønmodtagerne. Hvis vi skal nedbringe antallet af arbejdsløse kan vi ikke komme uden om at gøre nye tiltag på erhversområdet, ved at tilpasse arbejdsstyrken til råstofindustrien, fremhæver han i en pressemeddelelse.

Større planlægning

Bendt B. Kristiansen finder det vigtigt, at gruppen op til 24 årige er vigtige til at skulle løfte samfundets fremtidige økonomi.

- Gruppen af unge op til 24 år skal gennem en grundig planlægning i de næste 5 - 10 år, skal have løftet deres arbejdsmarkesparathed samt banes vej for at komme ind på uddannelser, blandt andet gennem oprettelse af Piorsaavik, hvor man gører målrettede indsatser for personlig udvikling og udvikle deres faglighed.

Mere fleksibel arbejdsstyrke

- Nye muligheder som vil opstå når ilulissat får en atlantlufthavn skal tilpasses inden for arbejdsmarkedsområdet, derfor vil Inuit Ataqatigiit arbejde for, at lave et seminar med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, for at få fastlagt de følger som en atlantlufthavn vil medføre, fastslår han.

I de kommende år har samfundet store opgaver hvad angår videreudvikling af arbejdsmarkedet, siger han.

- Inuit Ataqatigiit vil bane vej for dette gennem tilpasse arbejdsstyrken til at være både fleksibel og have viljestyrke herfor, lyder det fra Bendt B. Kristiansen.

