IA: Hovedstadsplan forpligter andre kommuner

Under overskriften ”Sermersooqs plan er et eksempel til efterfølgelse for andre kommuner” skriver medlemmet af Inatsisartut, at urbaniseringen (folk flytter til storbyerne, red.) ikke kun er negativ.

- De byer, der udvikles, giver økonomisk fremgang til hele landet. Vi skal ligeledes huske på, at mennesket konstant udvikler sig og altid leder efter nye muligheder, hvorfor folk søger hen til de byer, der har udviklingsplaner og som er i fremgang, og der er Nuuk klar eksempel, hvor man har gode uddannelsesmuligheder, fritidsaktiviteter samt andre muligheder, og hvor man selvfølgelig også har flere beskæftigelsesmuligheder, skriver Bendt B. Kristiansen i en mail, han har sendt redaktionen.

Finansordføreren slår fast, at alle kommuner har mulighed for at udvikle sig, hvis man fastlægger en strategi.

- Her i landet er vi på vej ind i en periode med gode udviklingsmuligheder, især i de byer hvor man har planer om at udvide lufthavnene, eksempelvis Ilulissat og Qaqortoq, men også i de resterende kommuner, skriver han og føjer til:

- Der skabes ikke kun nye virksomheder under anlægsfasen, for når lufthavnene bliver taget i brug vil nye virksomheder skabes, hvor blandt andet turismen kan videreudvikles. Derfor har de kommende kommunalbestyrelser en stor forpligtelse hvad angår den langsigtede byplanlægning.