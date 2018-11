IA frygter anbragte unge lades i stikken som 18-årige

Walter Turnowsky Torsdag, 08. november 2018 - 08:56

Anbragte unge har det sværere end andre unge. Det viser adskillige undersøgelser. De har sværere ved at gennemføre en uddannelse, sværere ved at få og fastholde et arbejde og sværere ved at etablere sig med en bolig.

Det betyder samtidigt, at de har langt større risiko for at havne i et misbrug af alkohol eller hash samt for at blive hjemløse. Derfor skal der sættes målrettet ind med en plan, foreslår Mikivsuk Thomassen (IA).

- For at begrænse de problemer, som medfører hjemløshed, flytning til udlandet samt andre og problemer, må der udarbejdes en strategiplan, der skal anvise nogle strategier for, hvorledes samfundet bliver bedre til at støtte denne særlige gruppe videre efter anbringelsestiden, så de bedre bliver klædt på til at kunne mestre eget liv, og udfordringerne i voksentilværelsen, lyder hendes begrundelse for et forslag som Inatsisartut behandler i dag.

Efterværn bruges ikke tilstrækkeligt

En rapport fra det Grønlandske Hus i København har netop vist, at der de sidste to år har været et stigende antal unge, der er kommet til København og er havnet direkte i hjemløshed og et massivt misbrug af rusmidler. Halvdelen af de unge i undersøgelsen er ikke vokset op hos deres forældre. Afbrudte uddannelser og manglen på boliger er blandt årsagerne til at de er flyttet fra Grønland.

- Vi er godt klare over at i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn i kapitel 11 allerede findes mulighed for efterværn hos børn og unge, når de fylder 18 år, hvis der i kommunerne træffes afgørelse om behov for yderligere støtte og efterværn. Vi har nu mistanke om, at denne mulighed ikke bliver fulgt i tilstrækkelig omfang. Derfor kræver vi en strategiplan, der baseres ud fra de impliceredes erfaringer, der skal foreslå hvordan vi kan efterleve lovgivningens formål, skriver Mikivsuk Thomassen (IA) videre.

Opbakning fra Naalakkersuisut

Naalakkersuisoq for sundhed og sociale anliggende, Martha Abelsen (S) skriver i sit svarnotat, at hun støtter forslaget.

- Naalakkersuisut er, ligesom Mikivsuk Thomassen, interesseret i, at kommunerne efterlever reglerne om efterværn i henhold til lov om støtte til børn. For at sikre dette, er det vigtigt, at kommunerne har retningslinjer og procedurer på området, som de kan følge. Naalakkersuisut er derfor positive over for beslutningsforslaget om at udarbejde en form for plan for efterværn for unge, som på det tidspunkt hvor de fylder 18 år, modtager en støtteforanstaltning efter lov om støtte til børn, skriver hun.