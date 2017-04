IA fremsætter beslutningsforlag om styrkelse af justitsområdet

Beslutningsforslaget om at styrke justitsområdet i Grønland, som Aaja Chemnitz Larsen (IA) har fremsat, vil forpligte den danske regering at sikre en standard på området, svarende til standarden i Danmark.

Men det kræver dog et flertal i folketinget for at få forslaget til at gå igennem. De to største partier i folketinget, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne luftede allerede kort tid efter høringen opbakning til et styrket justitsområdet, oplyser Inuit Ataqatigiit Folketingimi.

Udspillet indeholder 30 konkrete forslag til en styrkelse af området.

Bør tages alvorligt

- Rapporter fra Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Advokatrådet har for nylig peget på at justitsvæsenet skal styrkes på en række områder. Det synes jeg vi skal tage alvorligt og derfor er Inuit Ataqatigiit kommet med et samlet udspil med 30 løsningsforslag, siger Aaja Chemnitz Larsen i en pressemeddelelse.

Sidste måned afholdt folketingets Retsudvalg i samarbejde med Grønlandsudvalget en offentlig høring på justitsområdet.

Kompetenceløft

Ved høringen deltog en række nøglepersoner indenfor området, herunder den danske justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og naalakkersuisoq for justitsområdet Sara Olsvig (IA). Naalakkersuisut vil i løbet af foråret udarbejde en strategi på området. Oplæggene ved høringen understregede behovet for et øget fokus og konkrete tiltag, så justitsområdet kan få et løft.

- Ønsker vi et styrket justitsvæsen og et stærk og moderne retssamfund, er det i dag vi skal handle. En styrket justitsvæsen vil have stor betydning for retssikkerheden og ultimativt for vores samfund. Der er behov for et generelt kompetenceløft og et mere effektivt retsvæsen, hvor fokus på ofre for forbrydelser er i fokus, lyder det fra Aaja Chemnitz Larsen.

Det oplyses, at beslutningsforslaget vil blive behandlet inden sommerferien.

