IA vil forsøge at vælte Doris J. Jensen

Walter Turnowsky Onsdag, 17. oktober 2018 - 14:01

Inuit Ataqatigiit vil fremsætte et mistillidsvotum rettet mod naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet, Doris J. Jensen (S). Det skriver partiformand Sara Olsvig og næstformand Aqqaluaq B. Egede i en pressemeddelelse.

- Naalakkersuisoqs uforsigtighed afslører en sløsen med samfundets midler, som vi under ingen omstændigheder accepterer, hedder det i pressemeddelelsen.

- Vi finder, at naalakkersuisoqs uforsvarlige omgang med et betroet betalingskort er uforeneligt med varetagelsen af hvervet som naalakkersuisoq.

Doris J. Jensen (S) har i en redegørelse forklaret, at en person udenfor hendes husstand har tanket en både ad flere omgange for et samlet beløb på 6.855,45.

I en redegørelse fra Deloitte peger revisor Bo Colbe desuden på, at kortet er blevet benyttet påfaldende hyppigt - også ud over beløbet på de knap 7.000 kroner.

- Det er Inuit Ataqatigiits klare opfattelse, at det for enhver naalakkersuisoq er fuldstændig klart, at et benzinkort møntet på optankning af tjenestebil skal opbevares forsvarligt og kun benyttes af den pågældende naalakkersuisoq som er betroet kortet, og i øvrigt besidder et betroet hverv som kræver fuld tillid fra befolkningen og Inatsisartut.