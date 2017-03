IA: Fodlænker skal indføres i Grønland

Det skal være muligt at afsone sin dom derhjemme med en elektronisk sladrehank om anklen eller håndledet som alternativ til at sidde i anstalten. Sådan lyder et af tiltagene i et større politisk udspil fra IA i Folketinget, som folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen har offentliggjordt i forbindelse med en høring om justitsområdet i Grønland netop nu.

- Nu har man brugt fodlænker i Danmark i et stykke tid og gjort sig nogle erfaringer. Hvis for eksem-pel man har begået en lovovertrædelse og der på grund af de lange sagsbehandlingstider går et år eller to før man får sin sag behandlet i retsvæsenet, og man i mellemtiden har fået sit liv på fode igen, er det jo skidt at man skal ind og sidde en måned eller to. Der kan fodlænker være et alternativ, som kan sikre en bedre resocialisering, siger IA-folketingspolitikeren.

SermitsiaqAG følger høringen i dag.

Læs mere om fodlænker i AG: