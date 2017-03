IA beskylder Siumut for at klamre sig til kommunale 'ben'

I et særdelse skarp indlæg kritiserer Malene Lynge (IA) Siumut for at stemme imod en professionalisering af bestyrelserne i de kommunale selskaber i Kommunqarfik Sermersooq.

Næstformanden for IAs gruppe mener, at Siumut er løbet fra en aftale.

Kvalifikationsprofil vedtaget

Sidste sommer blev en samlet kommunalbestyrelse enig om, at bestyrelsesposterne i Nuup Bussii og Iserit ikke per definition skal besættes med kommunalpolitikere.

Men det lykkedes for IA og Demokratiit at blive enige med Siumut om, hvordan denne beslutning konkret skal føres ud i livet.

Tirsdag stemte Siumut således imod, de kommunalbestyrelsen vedtog, at kandidaterne skal udvælges efter en særlig kvalifkationsprofil.

- I Inuit Ataqatigiit og hos Demokraatit stod vi fast på vores holdning om at bestyrelsesposter i de kommunale virksomheder ikke skal være kommunale ”kødben” som man har politisk adgang til, skriver Malene Lynge (IA) i en pressemeddelelse.

S vil ikke tilkalde udefra

Af behandlingen i økonomiudvalget fremgår det, at Siumut 'ikke finder det passende at der tilkaldes udefrakommende, som ikke har almen viden om samfundet.'

- Jeg anser det simpelthen ikke for et rimeligt politisk privilegium, blot fordi man sidder i kommunalbestyrelsen, at man af politiske grunde, skal sidde og fordele indflydelse og honorarer til sine ligesindede, siger Malene Lynge (IA).