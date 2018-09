IA afviser koalition

Walter Turnowsky Mandag, 24. september 2018 - 11:57

IA-formand Sara Olsvig (IA) vil ikke gå i en koalition med Siumut. Det skriver hun i en pressemeddelelse.

- Vi har fra Inuit Ataqatigiit taget del i forhandlingerne med to møder med Siumuts ledelse. Det er vores klare konklusion, at vi ikke har mødt vilje til at lytte, eller ønsker om at sikre en bedre inddragelse, mere åbenhed og bedre regeringsledelse, hedder det i pressemeddelelsen

- Derfor finder vi det mest ærligt, at vi melder ud nu, at vi ikke ønsker at agere redningskrans for en falden koalition. Situationen har vist os, at det ikke er lykkedes den nuværende ledelse at skabe politisk samling.

IA’s udmelding betyder, at Kim Kielsen nu er henvist til en koalition med Demokraterne som den eneste mulighed, hvis han vil danne en flertalsregering.

Der er aftalt et forhandlingsmøde med Demokraterne på onsdag.

Kim Kielsen kan også vælge at forsøge sig med at regere med en mindretalsregering, hvilket dog er et risikabelt foretagende.

I stedet for at gå sammen med Siumut vil IA nu forsøge at danne en koalition uden om Kim Kielsen.

- Vi mener at der kan findes et bedre alternativ, og vi er klar til at drøfte mulighederne med andre partier, såfremt de ønsker det. Vi er også klar til fortsat at være en stærk samlende opposition, hedder det i pressemeddelelsen.

- Vigtigst af alt mener vi, at samfundet og befolkningen fortjener en stabil og åben ledelse af landet. Det ser vi ikke ske i dag, og vi har svært ved at se at det bliver rettet op med den nuværende ledelse, skriver Sara Olsvig videre.