I dag starter fire år i demokratiets tjeneste

Walter Turnowsky Tirsdag, 15. maj 2018 - 06:31

I dag skal de valgte medlemmer af Inatsisartut i arbejdstøjet, når de tager hul på den næste legislaturperiode. Reelt er der dog endnu ikke så meget arbejde på den konstituerende samling, som afholdes i dag og i morgen. Der er mest tale om formalia, der skal på plads.

Traditionen tro starter samlingen med morgenkaffe i Hans Egedes Hus klokken 9.00, hvorefter medlemmerne følges i procession til gudstjeneste i Vor Frelser Kirke klokken 10.00. Efter gudstjenesten følges medlemmerne atter i procession til Inatsisartut-bygningen, hvor selve samlingen påbegyndes klokken11.00.

Samlingen ledes i starten af alderspræsidenten, da der endnu ikke er valgt en formand til Inatsisartut. Da dette er Hans Enoksen (PN), der ligeledes er indstillet til at blive valgt som formand, får det denne gang ikke nogen praktisk betydning.

Afgøres om medlemmer kan sidde i Inatsisartut

Et af de første punkter er indstillingen fra Udvalget for Valgs Prøvelse. Udvalget har forude for samlingen indhentet oplysninger fra kriminalregistret, og indstiller på den baggrund om de indvalgt og suppleanterne er værdige til at sidde i Inatsisartut. Punktet foregår bag lukkede døre.

Først herefter bliver formanden for Inatsisartut samt det øvrige formandskab valgt.

Som dagens sidste punkter bliver medlemmerne af Naalakkersuisut formelt valgt.

I morgen skal posterne i udvalgene så fordeles.