I dag bliver hash legal i Canada

Ritzau Onsdag, 17. oktober 2018 - 07:02

Onsdag bliver Canada det andet og største land i verden, der landsdækkende gør cannabis lovligt.

Mindst 111 butikker planlægger at slå dørene op på tværs af landet allerede den første dag.

Og det er blot begyndelsen på det, der kan vokse sig til et stort marked for cannabis i Canada.

Allerede i 2001 blev medicinsk cannabis lovligt i landet. Og fra onsdag bliver det lovligt at købe cannabis alene for fornøjelsens skyld.

I mere end to år har den canadiske regering ledet af premierminister Justin Trudeau arbejdet frem mod legaliseringen, der nu træder i kraft.

Formålet er blandt andet at bringe det ulovlige salg af cannabis frem i lyset og ind i et reguleret system. Det skal nedbringe den organiserede kriminalitet i landet, som har tjent sine penge på cannabis.

De enkelte delstater har fået mulighed for at indføre egne regler inden for de nationale retningslinjer.

I nogle stater vil det derfor være tilladt for alle over 18 år at købe cannabis, mens aldersgrænsen i andre stater er sat til 19 år.

Nogle delstater vil åbne statsejede butikker, mens andre vil tillade private sælgere. Og i nogle områder vil det være lovligt for private at gro op til fire cannabisplanter derhjemme.

- Det er en historisk dag, siger Alain Brunet, der er projektleder for den afdeling under regeringen, der driver de statsejede butikker.

- Vi er det første G7-land, som legaliserer cannabis fra kyst til kyst, og det andet land i verden efter Uruguay, siger han.

I USA har ni stater gjort det lovligt at købe cannabis for fornøjelsens skyld, mens flere end 30 stater har legaliseret medicinsk cannabis.

Udviklingen i Canada inspirerer nogle amerikanske politikere til at følge trop.

- Nu har vores naboer mod nord åbnet et lovligt cannabis-marked, så jo længere vi venter, jo længere misser vi væsentlige økonomiske muligheder, siger den demokratiske senator Ron Wyden i Oregon.