Der skal hygges til ære for isbjørnen

Verden over fejres isbjørnen mandag 27. februar på den internationale isbjørnedag. Det er organisationen Polar Bears International, der blandt andre står bag begivenheden, og de har i år valgt, at hele verden skal hygge til ære for bjørnene.

De opfordrer til, at man hygger igennem med alt hvad det indebærer af levende lys, hyggesokker og tæpper. Til gengæld skal man skrue lidt ned for stuetemperaturen, mens man hygger.

- Når du favner hyggen, vil du blive varm uden at hæve temperaturen, og så kan isbjørnen køle ned. Saml dine venner og familie til nogle hyggelige timer. Vi tror, du vil sætte pris på følelsen af kammeratskab, samvær og tilfredshed, mens du sænker udledningen af CO2 for bjørnenes skyld, skriver Polar Bears International i deres optakt til den årlige begivenhed.

Del din hygge

Organisationen foreslår, at man lægger fotos af hyggen på de sociale medier med hashtag #Hygge.

I de zoologiske haver højtideligholder man også isbjørnenes dag. I Københavns zoo serverer man eksempelvis et læs is, så bjørnen kan køle ned og rense pelsen.

I Aalborg håber man formentlig på, at Morbjørnen Malik igen kommer ud og præsenterer sine to unger. Haven gæster fik onsdag for første gang de to unger at se under åben himmel.

Janne Tofte fra Scandinavian Wildlife Park forklarer her i en video fra Polar Bears International, hvad hygge egentlig betyder: