Hybrid- og el-biler slipper for ny afgift

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 02. november 2018 - 09:01

Der er netop afgivet betænkning i lovforslaget om, at el- og plug-in-hybridbiler skal pålægges en indførselsafgift og for plug-in-hybridbilernes vedkommende desuden en motorafgift. Det fremgår af betænkningen, at de nye afgifter ikke får opbakning. Et enigt udvalg går imod.

En ændring af indførselsafgiften for personbiler er et enigt finansudvalg også modstander af.

Der er imidlertid dele af lovforslagene om motorafgifter, der får støtte af politikerne i finansudvalget.

Snescootere og ATV’er

Et flertal støtter nemlig, at snescootere og ATV’er fritages for indførselsafgifter. IA er imod.

I sagen om indførelsen af et skrotningsgebyr samt skrotningspræmie på motorkøretøjer er hele udvalget enige

- Udvalget forstår, at der kan være udfordringer forbundet med at udtage enkeltdele af forslagene, idet disse hænger sammen med hensyn til økonomien i forslagene. Udvalget finder det derfor mest hensigtsmæssigt, at Naalakkersuisut selv vurderer om man vil fremsætte ændringsforslag til 3. behandlingen med henblik på. at imødekomme udvalgets ønsker, eller om man vurderer, at der skal bruges mere tid for at finde en afgiftsmodel, som i højere grad tager udgangspunkt i bilernes miljøbelastning frem for blot i deres fakturaværdi og vægt, står der i betænkningen.

Forlæng afgiftsfritagelse

Finansudvalget påpeger, at at den midlertidige afgiftsfritagelse for elbiler, brintbiler og plug-in-hybridbiler, der udløber ved årsskiftet, skal forlænges, hvis der ikke fremsættes ændringsforslag inden tredjebehandlingen.