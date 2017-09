Hvorfor er Kims tropper usynlige?

Siumuts gruppe i Inatsisartut har været ekstremt tilbageholdende med at fremsætte forslag til ny lovgivning og sætte emner til debat på den kommende Efterårssamling.

Kun to beslutningsforslag fra siumutterne er det blevet til, skriver AG.

Det er, så vidt vides, en foreløbig bundrekord for partiet. I både 2015 og 2016 var virkelysten langt større hos medlemmerne.

Begge år blev der fremsat ni beslutningsforslag. Samt rejst en række forespørgselsdebatter.

Afviser splid

AG har spurgt Jess Svane, hvorfor siumutterne fremstår så passive i år. Han står selv bag det ene beslutningsforslag, som er fremsat af Siumut; et om at forbedre havneforholdene i Uummannaq.

- Jeg er personligt også overrasket over, at så få medlemmer tegner sig for forslag. Og jeg har selvfølgelig forhørt mig i gruppen om, hvad årsagen er. Forklaringen skal findes i, at der skal en række juridiske ting på plads, før man kan få optaget et punkt på dagsordenen. Det kan være en krævende proces, siger han.

- Men vel ikke mere krævende i år end andre år?

- Nej, men det er altså ikke let at komme igennem med et forslag. Formalia skal være på plads.

- Så det hænger ikke sammen med intern uenighed i gruppen?

- Nej, afviser Jess Svane.

