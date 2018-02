Hvidhvalsjagt i havneområde udløser bøder

Politiet i Sisimiut oplyser, at de er færdig med sagen om hvaljagten i Sisimiut, der skete i slutningen af januar. Et hus blev ramt af en vildfarent projektil under jagten, hvor der befandt sig en voksen og et barn.

Læs: Projektil ramte hus i narhvalsjagt ved Sisimiut

- Ni personer, der deltog i jagten, har hver for sig fået en bøde på 3.000 kroner, siger lederen af politistationen i Sisimiut, Karl Jørgen Lennert til Sermitsiaq.AG.

Skød i alle mulige retninger

Han fortæller, at der var mange mennesker under jagten i havneområdet, hvor fangerne skød i alle mulige retninger og var til fare for mennesker.

De er sigtet på baggrund af politivedtægten, der er er udarbejdet af politiet og Qeqqata Kommunia, som bekendtgør at man ikke må bruge skydevåben indenfor 500 meter i en bebygget område.

Karl Jørgen Lennert oplyser, at de sigtede har haft mulighed for at efterprøve sigtelsen i kredsretten, men alle har accepteret sigtelsen og vil betale bøden.