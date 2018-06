Den hvide elg Ferdinand er forsvundet

Ritzaus Bureau Tirsdag, 19. juni 2018 - 07:43

Måske fik Ferdinand bare nok at det hele. Besluttede sig for at bryde op og forsvinde længere ind i de dybe svenske skove.

De lokale i området ved Eda-kommunen i Värmland i det sydvestlige Sverige har kendt den særlige elg siden 2009, da dens mor døde, mens den var kalv.

Den blev vant til mennesker, der sørgede for, at den fik noget at spise, indtil den kunne klare sig selv. De gav den navnet Ferdinand.

Siden har den opholdt sig i området, og den har været mere nærgående over for mennesker end de andre elge, som har en naturlig skyhed over for os.

Men nu ser de lokale heller ikke Ferdinand mere.

Han har været forsvundet siden januar, rapporterer svenske medier.

Måske har han bare skiftet revir, men de lokale og andre, der har fulgt elgtyren, frygter det værste.

Den omkring 800 kilo tunge elg er verdensberømt. Den er hvid, og den blev kendt ud over Sveriges grænser i fjor, da Eda-borgmester Hans Nilsson tog en video af elgen, der krydser et vandløb.

Videoen blev et hit på internationale medier og blev blandt andet vist på BBC.