Hvert andet barn har høreproblemer

Der er alarmerende mange børn, som har mistet en del af deres hørelse på grund af betændelse i mellemøret.

Over halvdelen af de børn fra henholdsvis Nuuk og Ilulissat, der har deltaget i en undersøgelse lavet af læger med speciale i øre-næse-halssygdomme har mistede en del af deres hørelse på det ene øre på grund af en tidligere mellemørebetændelse.

Uændret høj andel af ørebørn

Aktuelt skønnes det, at cirka 6 procent af alle landets børn lider af ørebetændelse med risiko for varige høreskader.

Det fremgår af et studie foretaget af eksperter fra Rigshospitalet og Sjællands Universitetshospital, Danmark.

- Selvom levestandarden er forbedret i Grønland, er forekomsten af kronisk mellemørebetændelse hos børn ikke ændret siden 1996, hvor hyppigheden var 6,8% i Nuuk. Da kronisk mellemørebetændelse giver et betydende varigt høretab på 30-35 dB, bør fokus på kronisk mellemørebetændelse intensiveres, konkluderer lægerne bag undersøgelsen.

Udvikling kræver god hørels

Lægerne påpeger at “normal hørelse er nødvendig for social og intellektuel udvikling samt ved indlæring af sekundært sprog”. De anbefaler derfor, at flere børn bliver undersøgt og behandlet for en eventuelt mellemørebetændelse.

Men eftersom så mange børn allerede lider af nedsat hørelse, mener lægerne, at det ikke er nok at forebygge. Man er også nødt til at hjælpe børn, hvis hørelse allerede er nedsat, i for eksempel skoletiden.

- Lydforstærkning i klasseværelser har vist god effekt på indlæringsevnen hos inuit i det nordlige Canada og kunne ligeledes indføres i skoler i Grønland. Slutteligt har mellemøreoperationer for hul i trommehinden hos ældre børn og voksne i Grønland vist sig at være resultatmæssigt både klinisk forsvarlige og økonomisk fordelagtige. Disse operationer bør derfor fortsættes i Grønland, anfører lægerne bag undersøgelse.