Hver tredje ung fortsat udenfor

Omkring en tredjdel af de unge havde i 2015 fortsat hverken et arbejde eller var i gang med uddannelse. Det viser nye tal fra Grønlands Statistik.

Helt præcist er der tale om 32 procent af de unge mellem 16 og 25 år, der er udenfor og tallet er lige højt fo begge køn.

Der er dog tale om et svagt fald, idet tallet i 2014 var på 35 procent. Faldet skyldes først og fremmest, at 217 flere havde fundet et arbejde.

Det er dog for tidligt, at tale om et vedvarende fald. Siden 2011 har antallet af unge, der hverken er i gang med arbejde eller uddannelse nemlig svinget op og ned uden, at der kan ses en entydig tendens