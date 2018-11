Hvem skal have stor natur- og miljøpris?

redaktionen Torsdag, 08. november 2018 - 16:38

- Kender du en, som gør en ekstra indsats for at begrænse brugen af plastik – eller som gør en ekstra indsats i forhold til at beskytte vores natur og havmiljø mod plastikaffald? Så kan du indstille ham eller hende til Grønlands Selvstyres Miljø- og Naturpris 2018. Prisen er på 30.000 kroner.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Prisen tildeles som en påskønnelse af personer, institutioner eller organisationer, der som foregangsmænd og ildsjæle er med til at løfte natur- og miljøbevidstheden hos os alle, eller som med deres projekter yder en konkret indsats for at forbedre miljøet i Grønland.

I år kan der særligt nomineres virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, som gør en konkret indsats for at begrænse brugen af plastik eller som gør en konkret indsats for at beskytte vores natur og havmiljø mod plastikaffald.

Selvstyret skal have forslag til kandidater senest den 18. november.