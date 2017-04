Hvem laver Aasiaats flotteste sneskulptur?

Atter i år har GUX Aasiaat stablet en sneskulpturfestival op, og denne gang var kæmpe sneterningerne til udformning placeret ved hvalfangerboligen og vestsiden af borgeradministrationsbygningen.

Hele elleve grupper har skrevet sig ind for at deltage, og en blanding af lærere og elever på GUX Aasiaat og folk fra forskellige institutioner i byen udgør en god meget forårsagtig glad stemning.

- Jamen altså, vi er glade for at se, at der er så mange der er frisk på at kaste sig ud i det og deltager i sneskulpturfestivalen. Også er vi jo meget spændt på at se, hvad resultatet bliver søndag, så det er sådan set bare dejligt også at se, hvor mange folk der er med til at støtte omkring det og give sig i kast med at lege lidt med sne, lød det fra arrangøren af Sneskulpturfestivalen 2017, Casper Eriksen, som er lærer på GUX Aasiaat.

Det skal være sjovt

Carsten Eriksen fortæller, at det først og fremmest handler om at have det sjovt med at lege med sne. Men mon der gemmer sig en kommende designerspire eller skulptør blandt deltagerne i år?? Hvem ved, det ser vi først, når der søndag uddeles præmier til de flotteste sneskulpturer.