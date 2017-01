Hvem skal forsvare et selvstændigt Grønland

Jeg ser mig selv som soldat for Grønland, sagde Partii Naleraqs formand Hans Enoksen, da Inatsisartut den 21. november nedsatte en forfatningskommission.

I dag varetager rigsfællesskabet forsvaret og suverænitetshåndhævelsen i Grønland, og derfor skal vi finde en anden løsning, når vi bliver en selvstændig nation.

- Det betyder ikke, at jeg griber til våben, men det pålægger mig forpligtigelsen til at tjene mit land, forklarede Hans Enoksen.

Men spørgsmålet er, om det er nok.

Og svaret er nej, hvis man spørger For­svarsakademiets chef, kontreadmiral Nils Wang.

Her i landet fortsætter debatten om forsvaret af et selvstændigt Grønland.

- Det er vigtigt at drøfte, hvor vi står på forsvarsområdet efter selvstændigheden, si­ger formanden for Udenrigs­-og Sikkerheds­ politisk Udvalg i Inatsisartut Ane Hansen (IA) til Sermitsiaq.

- Hvorfor vil du gerne vide, hvad forsvaret af Grønland koster den danske stat?

- Vi grønlændere plejer ikke at snakke ret meget om forsvaret, fordi krig og ulykker ikke er en del af vor hverdag, men det er på tide, at vi begynder at diskutere, hvilket forsvar vi som en selvstændig nation ønsker os, siger Ane Hansen.

