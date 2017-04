Hvem skal forsvare Grønland?

Skal det i fremtiden være Danmark - og verdens militære supermagt USA - som skal sikre Grønland rent militært?

Det spørgsmål kommer op at vende på Forårssamlingen, der begynder torsdag den 20. april. Næstformand i Inatsisartuts formandskab, IA ́s Ane Hansen rejser spørgsmålet i en varslet forespørgselsdebat, hvor hun stiller dette centrale, overordnede spørgsmål til landstingets 31 medlemmer:

- Hvilken sikkerheds- og forsvarspolitik ønsker vi i forbindelse med selvstændighed - og hvilke alliancer skal vores land indgå i?

På forhånd erkender Ane Hansen, at temaet er ekstraordinært.

Men det er situationen også:

- Interessen for udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik er meget lav. Det er normalt ikke emner, der debatteres blandt os grønlændere. Men enhver stat, der bliver selvstændig, skal skabe klare politikker på områderne for at kunne kalde sig selv for en nation, siger Ane Hansen til AG.

