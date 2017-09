- Hvalen kiggede mig dybt i øjnene

Malene Simon har igennem de seneste tre år udstyret mere end 25 pukkel-, kaskelot- og finhvaler med en satellitsender, som løbende sender positionen til forskerne, så de kan følge hvalernes ”vandring”.

Vigtig viden

Dataene fortæller forskerne om populationsstrukturen, hvilket er vigtigt, når der skal rådgives om kvoter. Desuden giver det oplysninger om, hvor de svømmer hen og spiser, hvilket er data, der sammenholdes med fiskeriets og fiskeribiologernes viden.

Malene Simon har et specialbygget luftgevær, og det er vigtigt at ramme hvalen på dets højeste punkt.

- Det kan virke voldsomt, at man skyder satellitsenderen i hvalen. I praksis lister vi os nærmest ind på hvalen så lydløst som overhovedet muligt, fortæller Malene Simon til Sermitisaq.AG. Hun pointerer, at det er vigtigt, at have en erfaren bådfører.

Under feltarbejdet, som foregik i farvandet ud for Tasiilaq, fik forskerne om bord på båden en særlig intens oplevelse.

Skuddet afgivet

- Vi fik os listet ind tæt på hvalen. Da jeg fik skudt senderen ind i huden på den, løftede den hovedet og kiggede direkte på mig med sine store øjne, fortæller Malene Simon.

- Derefter vendte den sig bort og svømmede afsted. Det er en oplevelse, jeg aldrig vil glemme. Alle ombord var enige om, at det var en utrolig intens oplevelse at kigge direkte ind i øjet på sådan et stort dyr, fortæller Malene Simon om hvalen, der nu svømmer rundt og hjælper forskerne med viden om, hvor spisestederne er langs den østgrønlandske kyst.

Hver gang hvalens krop kommer op til havoverfladen bliver der sendt et signal til en satellit ude i rummet, der sender hvalens position videre til en computer på Naturinstituttet i Klimaforskningscenteret i Nuuk.

