Husk at afrapportere din fangst

Mandag, 22. oktober 2018

På nuværende tidspunkt har Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug modtaget 30 årsskemaer, som vil blive returneret til bopælskommunen.

Dert gøres opmærksom på, at årsskemaet ikke skal sendes til departementet.

- Hvis du er én af dem, der har indsendt årsskema til APNN (Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) , skal du derfor enten selv afrapportere via sullissivik.gl eller rette henvendelse til dit lokale Borgerservicecenter for at få indrapporteret din fangst og få udstedt et 2019 jagtbevis, skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Siden 1. februar 2017 har man kunnet få udstedt samt fornyet fritids- eller erhvervsjagtbevis med det samme enten via sullissivik.gl eller hos kommunernes Borgerservicecentre.