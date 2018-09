Hurtigruten: Ilulissat er en magisk by

Bent Højgaard Sørensen Søndag, 30. september 2018 - 14:32

Hurtigruten vil inden for et par år sejle med gæster fra hele verden med grøn teknologi ved grønlandske kyster. Men ikke nok med det. Rederiet, der i de næste år investerer 5,5 milliarder danske kroner i udvikling af selskabet, har således store planer og overvejelser for investeringer på landjorden i to byer, Nuuk og Ilulissat.

Koncerndirektør i Hurtigruten Thomas Westergaard lægger ikke skjul på sin begejstring for mulighederne for at investere i og tjene penge på turisme i Grønland.

Han ser for det første frem til, at Hurtigruten skyder trecifrede millioninvesteringer i Nuuk. Blandt andet i et nyt hotel. For det andet er det Thomas Westergaards drøm, at Ilulissat bliver næste sted i Grønland, Hurtigruten sætter ind med investeringer i et nyt hotel. Og drømmen kan realiseres, mener han.

- Ilulissat er en magisk by, fastslår direktøren i et interview med Sermitsiaq.AG.

Hybriddrevet skib

MS Fridtjof Nansen bliver ét af verdens første to hybriddrevne ekspeditionskrydstogtskibe, hver med plads til 530 passagerer og som det norske rederi for tiden får bygget.

Sommeren 2020 skal Fridjof Nansen for første gang sejle langs de grønlandske kyster. Det og søsterskibet får et bredt udvalg af specialbygget ekspedionsudstyr som kajakker, undervandsdroner og de såkaldte "Explorer-både, som kan sætte gæsterne i land, nærmest hvor som helst.

Ifølge en undersøgelse fra konsulenthuset Menon Economics skaber Hurtigrutens virksomhed flere tusinde arbejdspladser og har en værdiskabning for flere milliarder norske kroner langs den norske kyst.

Det har den velinformerede arktiske internetavis, det norske High North News, tidligere skrevet.

Nuuk bliver centrum

Med åbning af en ny lufthavn i Nuuk, som Thomas Westergaard venter vil bringe masser turister til Nuuk og resten af Grønland, bliver Nuuk om nogle år en central destination for Hurtigruten.

Rederiet vil investere kraftigt i Nuuk og bruge Grønlands hovedstad som porten til både Grønland og arktisk Canada for turistsejlads med ekspeditionskrydstogtskibe.

Blandt andet vil Hurtigruten investere i at bygge et hotel i Nuuk til 190 millioner danske kroner og 150 gæster. Selskabet overvejer ifølge direktøren at bygge et hotel i Ilulissat.

- Hurtigruten ser Grønland som et land med et enormt potentiale, fastslår Thomas Westergaard over for Sermitsiaq.AG.

Ifølge Thomas Westergaard, ligger Nuuk centralt i forhold til Nordvestpassagen, Canada og USAs østkyst og Island.

Må vente på politikerne

- Vi må vente til de grønlandske myndigheder har sat gang i byggeriet af den nye store lufthavn i Nuuk og bevilget pengene til det. Først da kan vi sætte vores investeringsplaner i gang i byen. Vi kan naturligt nok ikke sætte så store planer i gang, før vi ved, hvad der sker med udbygning af lufthavnen i Nuuk. Hverken når det drejer sig om investeringer i et nyt hotel eller andre landbaserede aktiviteter, siger koncerdirektør i Hurtigruten, Thomas Westergaard.

Kommer der en international lufthavn i Nuuk, er det målet, at skibene med udgangspunkt i Nuuk i sommersæsonen skal sejle i Grønland og det nordlige Canada.

- Det betyder, at vi skal bygge en større logistikbase op i Nuuk, som har en rigtig flot isfri havn. Den ligger lige ud til havet og ikke i bunden af en fjord som Kangerlussuaq, siger Thomas Westergaard.

Alternativt skal de to nye skibe operere i Antarktis om vinteren, hvor det er sommer på den sydlige halvkugle.

Thomas Westergaard tror på, at Hurtigrutens turister i fremtiden vil lægge mange penge i Nuuk, ja i hele Grønland.

Hurtigrutens tre hoteller og andre landaktiviteter på den norske øgruppe Svalbard omsætter årligt for 320 millioner norske kroner, der svarer til omkring 250 millioner danske kroner.

Her tilbyder Hurtigruten bl.a. ture med snescootere, både og hundeslæder til turisterne.

Enormt potentiale

- Potentialet er enormt i Grønland. Mulighederne er meget større end Svalbard. Vore gæster ønsker ikke kun at komme til Nuuk, men også at besøge bygder og andre byer rundt om. Det er lige fra Ilulissat til Øst-og Sydgrønland, fastslår koncerndirektøren.

- Forestiller du dig, at Hurtigruten bygger hoteller i andre byer end Nuuk?

- Ja, det kan jeg nemt forestille mig. Det er f.eks Ilulissat. For os er Ilulissat en klar nummer to efter Nuuk, hvis der også kommer en ny lufthavn i Ilulissat. Ilulissat er jo er en magisk by, siger Thomas Westergaard.