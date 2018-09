Hurtigruten vender Kangerlussuaq ryggen

Bent Højgaard Sørensen Lørdag, 29. september 2018 - 10:21

2019 bliver definitivt det sidste år, hvor Hurtigruten vil bruge Kangerlussuaq som destination for sine landaktiviteter i Grønland. Lufthavnen har hidtil været såkaldt turn-around-destination for gæster, der skal på sejlads med eller slutter en tur med ét af rederiets ekspeditionskrydstogtskibe.

Hurtigruten flytter i første omgang destinationen fra Kangerlussuaq til Islands hovedstad, Reykjavik. Foreløbigt er der tale om sommersæsonen 2020.

Venter på Nuuk

Men hvad Hurtigruten gør i årene efter er uafklaret. Måske bliver basen fortsat Reykjavik, måske bliver det også Halifax i Canada, siger koncerndirektør i rederiet Thomas Westergaard. Det sker indtil den nye internationale lufthavn i Nuuk er klar.

Hidtil har Hurtigruten i Grønland brugt skibene "Fram" og "Spitsbergen", der hver har plads til 220-230 passagerer.

- I 2020 og frem til, at den nye internationale lufthavn i Nuuk formentlig åbner, har vi vores turn-around-sejladser fra Reykjavik. Årsagen er, at vi blandt andet tager et nyt skib med plads til 530 passagerer i brug. Et større skib betyder større operationer både med ind- og udgående fly samt bedre og mere kajplads. Logistikmulighederne er langt bedre i Reykjavik end i Kangerlussuaq, siger Thomas Westergaard.

Kommer der en international lufthavn i Nuuk, er det målet, at skibene med udgangspunkt i Nuuk i sommersæsonen skal sejle i Grønland og det nordlige Canada.

Isfri havn

- Det betyder, at vi skal bygge en større logistikbase op i Nuuk, som har en rigtig flot isfri havn. Den ligger lige ud til havet og ikke i bunden af en fjord som Kangerlussuaq, siger Thomas Westergaard.

For bygden Kangerlussuaq må Hurtigrutens beslutning være nedslående i denne periode, hvor man kæmper en indædt kamp for at bevare lufthavnen, så den ikke ender som heliport, hvilket er et af scenarierne, som den samfundsøkonomiske analyse opererer med i forhold til de store investeringer i tre nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq.