Hurtigruten lover flere krydstogter i både Øst- og Vestgrønland

Det norske krydstogtselskab Hurtigruten forventer at gennemføre markant flere sejladser i Grønland i den nærmeste fremtid. Selskabet vil allerede i 2018 begynde at sejle med ét af de to moderne hybrid-skibe, der er bestilt fra norsk værft:

- Det ene kommer fra værft til sommer, det næste i 2019, siger kommunikationsdirektør Anne Marit Bjørnflaten til Sermitsiaq.AG.

Skibene vil straks blive taget i brug; det første vil allerede i år bl.a. gennemføre en sejlads med turister ind i Nordvestpassagen nord for Canada og i grønlandsk farvand. I 2019 gennemføres sejlads med turister hele vejen gennem Nordvestpassagen.

- Der kommer flere sejladser både langs Grønlands østkyst og langs vestkysten, siger Anne Marit Bjørnflaten, selvom hun ikke vil sætte præcise tal på endnu. Selskabets praksis med at antage lokale guider og foredragsholdere vil fortsætte, lover hun.

- Vi får meget positive reaktioner fra vores kunder på turene i Grønland og de lokale guider og oplægsholdere spiller en central rolle for os, siger hun.

Hver af de to nye krydstogtskibe vil kunne sejle med 500 turister:

- De to skibe bliver de første hybride krydstogtskibe. Det vil sige, at de kan sejle både på batterier og med almindelig brændsel. Vi kommer til at sejle længere og længere alene på elektricitet, siger Anne Marit Bjørnflaten, der i disse timer deltager på en Arctic Frontiers-konference i Tromsø.

Hurtigruten har før meddelt, at Nuuk måske i fremtiden kan blive et vigtig knudepunkt for udskiftning af passagerer til selskabets krydstogter, men den udvikling afhænger fortsat af udviklingen af de grønlandske lufthavne, siger Anne Marit Bjørnflaten.

- Det er et perspektiv vi er meget optagede af. Vi har bl.a. forfulgt sagen via Norges ambassadør i Danmark, siger hun.

Hurtigruten har før udskiftet passagerer via lufthavnene i Grønland; en trafik, der ventes at stige betragteligt, hvis passagerne med tiden kan flyve direkte fra Europa til Nuuk og stige på krydstogtskibene i Nuuks nye havn.