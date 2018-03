Hundeslædevæddeløb: Kvalifikationsløb bliver afviklet lørdag

Kathrine Kruse Fredag, 02. marts 2018 - 13:35

Slædelegenden fra Ilulissat, 72-årige Ville Siegstad, er blandt de 27 tilmeldte til kvalifikationsløbet til Avannaata Qimussersua, der lørdag skal afvikles i Ilulissat.

Men det er ikke kun i Ilulissat, at kvalikationsløbene til Avannaata Qimussersua, Grønlands mesterskabet i hundeslædevæddeløb, vil blive afholdt, hvor de fem hurtigste slædekuske fra kvalifikationsløbene vil sikre sig en plads til Avannaata Qimussersua, der skal afvikles i Ilulissat den 24. marts.

Rekordlav deltagere fra Qasigiannguit

Mens hele 27 slædekuske fra Ilulissat skal dyste om at få en plads til Avannaata Qimussersua, er de tilmeldte til kvalifikationsløbet i Qasigiannguit i år rekordlav. Her har nemlig kun to slædekuske tilmeldt sig til kvalifikationsløbet, og dermed på forhånd sikret sig en plads til Avannaata Qimussersua.

Formanden for hundeslædeforeningen i Qasigiannguit Knud Kristensen fortæller til Sermitsiaq.AG, at erhvervsforholdene for slædekuskene er det primære årsag til den lave tilmelding til kvalifikationsløbet:

- Erhvervsforholdene for hundeejerne har været meget vanskelige i efteråret, hvor der har været dårlig havis og ringe indhandling af hellefisk. Slædekuskene foretrækker derfor nu, at prioritere deres erhverv, hvor slædeturismen i Qasigiannguit på nuværende tidspunkt boomer, fortæller Knud Kristensen til Sermitsiaq.AG.

Ingen tilmelding fra Ilimanaq-slædekuskene

Normalt plejer der være over 10 slædekuske, der deltager i kvalifikationsløbet til Avannaata Qimussersua i Qasigiannguit, men i år har Ilimanaq-slædekuskene heller ikke tilmeldt sig til kvalifikationsløbet i Qasigiannguit:

- Tre eller fire slædekuske fra Ilimanaq plejer ellers at deltage i kvalifikationsløbet i Qasigiannguit, men i år har ingen fra Ilimanaq tilmeldt sig til løbet, fortæller Knud Kristiansen, der også er usikker på om hvorvidt Ilimanaq-slædekuskene fremover skal deltage i kvalifikationsløbene i Qasigiannguit, da bygden Ilimanaq nu hører under Avannaata Kommunia.

Her skal de lørdag afholde kvalifikationsløb:

Aasiaat

Sisimiut

Qasigiannguit

Ilulissat

Saqqaq (Saqqaq/Qeqertaq)

Niaqornaarsuk (Kangaatsiaq/Niaqornaarsuk /Ikerasaarsuk)

I Uummannaq bliver kvalifikationsløbet til Avannaata Qimussersua afviklet næste weekend, mens Qeqertarsuaq og Upernavik i år har meldt afbud til Avannaata Qimussersua.