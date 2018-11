Hund og kat bliver tilladt i offentlige boliger

Walter Turnowsky Onsdag, 14. november 2018 - 08:41

Det skal som udgangspunkt være tilladt at holde hund og kat i en offentlig bolig - også uden at man skal spørge om lov.

Det står klart efter at et enigt Inatsisartut i går bakkede op om et forslag fra Randi Vestergaard Evaldsen (D). Forslaget var i sin endelig udformning blevet ændret efter behandlingen i anlægsudvalget.

Forslaget betyder, at Naalakkersuisut er blevet pålagt til efterårssamlingen næste år at fremsætte et forslag, der ændrer landstingsforordningen om leje af boliger og ordensreglerne, så det som udgangspunkt bliver tilladt at holde hund eller kat uden forudgående tilladelse med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Der vil således gå mindst et år inden de nye regler træder i kraft. Men anlægsudvalget lægger i sit forslag op til, at det allerede nu skal blive lettere at få lov til at holde hund eller kat i de offentlige boliger.

- Tilsvarende gives Selvstyrets boligadministrationsselskaber besked på, at praksis i rnellemtiden skal antage en imødekommenhed i forhold til husdyrhold, med mndre forholdene i den pågældende lejebolig tilsiger andet, hedder det i det vedtagne forslag.